Casini: «Spareggio? Lotta Inter-Milan ci ha fatto riflettere! Soluzione equa»

Casini ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi giorni ormai dall’inizio del campionato. Il presidente della Lega Serie A svela come nasce l’idea di introdurre nuovamente lo spareggio scudetto in caso di parità

RIFLESSIONI – Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, oltre a percepire una grande voglia di campionato parla di come nasce l’idea di introdurre nuovamente lo spareggio scudetto in caso di arrivo a pari punti: «Al momento sono tutti concentrati sulla preparazione, l’inizio anticipato è un problema che riguarda non solo l’Italia ma tutti gli altri Paesi. Per ora percepiamo solo entusiasmo e grande voglia di iniziare. Lo spareggio scudetto? Il calcio è fatto di tradizione, corsi e ricorsi storici. Lo spareggio negli ultimi anni era sparito, diciamo che il campionato dell’anno scorso ci ha portato a riflettere che forse in caso di parità, dal punto di vista sportivo e di competitività, lo spareggio è la soluzione più equa».