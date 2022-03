Casini: «Inter voleva un profilo diverso dal mio. Io ‘ex’ tifoso della Juventus»

Lorenzo Casini, nuovo presidente della Lega Serie A, in una lunga intervista al collega Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport oggi in edicola, ha parlato della sua elezione tenendo in considerazione l’opposizione dei top club in Italia (tra questi anche l’Inter) e non solo.

OPPOSIZIONE – Lorenzo Casini è il nuovo presidente della Lega Serie A, voluto fortemente da Napoli, Lazio e Fiorentina (oltre che da altri otto club) contro le big del campionato: «Tra gli undici ci sono anche proprietà americane, che sono stato felice di conoscere. La Juventus si è astenuta, ma poi mi ha manifestato supporto, e in questi giorni ho scambiato punti di vista con loro. L’Inter e il Milan immaginavano un profilo diverso, me lo hanno detto, ma nulla di personale. La Lega Serie A ha bisogno di uno come me. Ci aspettano riforme normative importanti, un riassetto organizzativo e la ripresa di rapporti istituzionali costruttivi. Un giurista con un’esperienza di governo può essere utile».

DA MIGLIORARE – Casini parla dei prossimi obiettivi del calcio italiano: «Il sistema va migliorato. E le prime a volerlo sono le società. L’indebitamento parte da lontano. Quanto alle plusvalenze, non è un fenomeno solo italiano. Lo affronterò, insieme con i presidenti, con la giusta misura. Realizzare profitti da una compravendita resta un sano obiettivo d’impresa. Proprietà straniere? Gli investitori stanno aumentando, cambiando il modello di gestione. Se, anche grazie a loro, il sistema migliora, dobbiamo esserne contenti. Ho avuto una impressione eccellente dalle proprietà americane».

GLI STADI – Casini dice la sua riguardo il tema stadi: «Sugli stadi mi colpiscono due cose. Hanno un’età media di oltre sessant’anni anni, e in nove casi su dieci non sono dotati di impianti efficienti sotto il profilo energetico. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il cosiddetto Pnrr, può essere un’occasione per riqualificarli. Non possiamo perderla. Lo stadio è una risorsa, non solo in senso sportivo. È anche un’infrastruttura di potenziamento tecnologico ed è un potente luogo di inclusione sociale».

SUPERLEGA – Casini dice la sua riguardo il tema caldo della Superlega: «La Superlega è stata vissuta come un tema divisivo, quando merita comunque un coinvolgimento di tutte le società. Da un punto di vista puramente personale, vedo le ragioni che hanno portato a immaginarla, in Italia e altri Paesi, ma una riforma di questo tipo non può essere disegnata senza valutare con attenzione tutte le ricadute sull’intero sistema».

IL TIFO – Casini risponde a una domanda legata alla squadra del suo cuore: «Lo ero fino all’11 marzo 2022. Adesso tifo per la serie A».

Fonte: Corriere dello Sport – Alessandro Barbano

