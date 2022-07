Casadei al Torino nell’affare Bremer ma l’Inter se lo tiene stretto: 2 opzioni

Casadei entrerà nell’affare Bremer-Inter col Torino. Il centrocampista sarà la chiave di volta del trasferimento ma al contempo i nerazzurri non vogliono privarsene del tutto. Due le opzioni in ballo

CASADEI NELL’AFFARE − Per Gleison Bremer all’Inter manca sempre meno. Nell’affare anche Casadei che però l’Inter non è disposta a privarsene del tutto. Luca Cilli, di Sky Sport, spiega lo scenario: «Lunedì l’Inter avrà la grande possibilità di chiudere Bremer. Incontrerà il Torino, ci sarà anche l’agente del brasiliano. Operazione da 35 milioni complessivi più qualche bonus e l’inserimento del giovane Cesare Casadei, molto gradito al Torino. C’è da capire la formula del passaggio del giovane centrocampista della Primavera nerazzurra. L’Inter non vuole assolutamente perderlo, due le opzioni sul piatto: prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore dell’Inter; oppure prestito con obbligo di riscatto con l’opzione della recompra da parte dei nerazzurri».