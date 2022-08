Casadei ciao Inter, va al Chelsea: «Molto emozionato ma prontissimo»

Casadei sta per partire direzione Londra per firmare il nuovo contratto con il Chelsea. Visite mediche programmate per la giornata di domani. Lascia l’Inter

EMOZIONI − Cesare Casadei è intercettato all’aeroporto di Milano in partenza verso Londra. Il centrocampista del 2003 è pronto al trasferimento dall’Inter al Chelsea. Queste le sue parole sulla nuova avventura: «Sono molto emozionato, pronto per cominciare questa avventura, prontissimo. Te l’aspettavi il Chelsea? Sono sempre pronto».