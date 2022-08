Casadei-Chelsea, specchio della situazione in casa Inter. Sarà rimpianto?

Sembra in dirittura d’arrivo l’operazione che porterà Cesare Casadei dall’Inter al Chelsea (vedi articolo). Un’affare figlio della situazione economica in casa nerazzurra. Sarà l’ennesimo rimpianto?

AFFARE – Cesare Casadei, una delle punte di diamante dell’Inter Primavera campione d’Italia è in procinto di lasciare l’Italia ed i nerazzurri. Ad attenderlo, come pare, c’è il Chelsea pronto a sborsare fra 15 ed i 20 milioni per assicurarsi il talento classe 2003. Un’operazione che, economicamente, è una boccata d’aria fresca ma che certifica anche il momento storico dell’Inter e, più in generale, del calcio italiano. Non si sa ancora se Casadei ha la stoffa per diventare un campione, ma è certo che dopo una stagione da 14 gol da centrocampista, e con quelle doti fisiche importanti, il ragazzo meriterebbe quantomeno una chance. E invece no: il famoso attivo di 60 milioni richiesto dalla società mette di fronte la dirigenza a delle scelte dolorose da fare. E se la partenza di Casadei è necessaria per trattenere i big della rosa, a malincuore, l’operazione va avallata. Anche a rischio di pentirsene in futuro.