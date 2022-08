Casadei-Chelsea ci siamo! Poi Inter su Akanji (Zhang permettendo) − Sky

Casadei si avvicina al trasferimento al Chelsea. L’Inter sta trovando l’intesa con il club inglese per chiudere la trattativa. I nerazzurri non fanno sconti, cifre alte. Poi Beneamata su Akanji

IN CHIUSURA − Cesare Casadei è molto vicino al Chelsea. L’Inter è pronta a chiudere per il centrocampista classe 2003, richiesta di 15 milioni di base fissa più cinque di bonus. A riportarlo Sky Sport. Dopo aver ceduto Andrea Pinamonti per venti milioni di euro, i nerazzurri sono pronti anche a cedere il giovane gioiello della Primavera. Il Chelsea ha ormai sorpassato le rivali Nizza e Sassuolo. Entro giovedì, l’operazione si chiuderà. Con i soldi raccolti, l’Inter andrà a prendere Akanji ma ovviamente occorrerà sempre l’OK di Steven Zhang.