Casadei-Chelsea: fissato volo per Londra. Inter, quanti giovani via! − Sky

Casadei diventerà nelle prossime ore un nuovo giocatore del Chelsea. Il centrocampista del 2003 partirà direzione Londra. È solo l’ultimo di una grande schiera di giovani andati via dall’Inter

ATTENTA − Carmine Rossi di Sky Sport illustra la questione giovani in casa Inter: «Cesare Casadei fra poche ore partirà per Londra, prima delle 17. È una questione molto interessante quella riguarda i giovani. L’Inter è particolarmente attenta sia per questioni tecniche che di bilancio. Da Pinamonti a Zaniolo passando per Bettella, Valietti, Vanheusden e lo stesso Casadei. Con i soldi della cessione molto probabilmente l’Inter preparerà l’assalto ad Akanji».