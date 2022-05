Carnevali avvisa l’Inter e non solo: «Mercato? Qui ancora per maturare»

Molti giocatori del Sassuolo sono finiti nel mirino delle big d’Italia, Inter e Juventus fra tutte. Ma l’AD Giovanni Carnevali, su Sportitalia, non si è sbilanciato sul loro futuro consigliandoli di restare

SASSUOLO COME BASE DI PARTENZA − I gioielli del Sassuolo, Da Scamacca a Raspadori passando per Frattesi, sono ormai da tempo nel mirino delle grandi squadre. Inter fra tutte che ha mostrato più di un interesse nei confronti della prima punta e del centrocampista. Carnevali si è espresso così: «Dobbiamo puntare sui giovani, qui possono crescere e soprattutto giocare e maturare. Noi abbiamo ragazzi intelligenti, sanno il momento giusto quando andare via verso i grandi club. Raspadori come altri sono ragazzi giovani che hanno bisogno di crescere e maturare. Lo possono fare ancora da noi o anche in altri club. Ma l’intelligenza non è un dono che hanno tutti».