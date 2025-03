Carlos Augusto: «Siamo qui per aiutare l’Inter! Differenza? Il ‘noi’»

Carlos Augusto ha segnato il gol del momentaneo 1-0 in Atalanta-Inter, sbloccando la gara su calcio d’angolo. Nel post partita ha commentato in questo modo il pesantissimo successo.

CONTROLLO – Carlos Augusto, intercettato da Sport Mediaset, ha commentato la grande vittoria dell’Inter sull’Atalanta: «Sapevamo che era una partita tosta, ma abbiamo approcciato bene e dall’inizio abbiamo controllato la partita, questo ha fatto la differenza. Io non posso segnare da solo, nessuno può segnare da solo: siamo un gruppo di amici, una famiglia. Non c’è un io. Esultanza? Un amico a calcetto nel mio paese faceva quello e io gli ho detto che se avessi segnato l’avrei imitato».

Carlos Augusto non si pone limiti e carica l’Inter

VINCERE – Lo stesso Carlos Augusto ha poi ribadito: «Vittoria pesante, chiaro. Ma questo campionato sarà aperto fino all’ultima giornata. Non possiamo approcciare una partita male, perché le rivali stanno lì. Importante aver vinto con l’Atalanta e la vittoria era la cosa più importante. Vincere tutto? Siamo l’Inter, entriamo per vincere ogni competizione. Proviamo a fare tutto».

UNIONE – Infine, Carlos conclude sulla compattezza della squadra: «Emergenza ma sacrificio? Fa la differenza. Siamo tutti qui per aiutare l’Inter e per far sì che l’Inter vinca: questo alla fine della stagione fa la differenza».