Carlos Augusto: «Siamo l’Inter, bisognava vincere! Il caldo? Per tutti»

Carlos Augusto voleva una vittoria dell’Inter contro il Monterrey, ma ha trovato solamente un pareggio. Il brasiliano non vuole scuse. Ecco le sue parole.

BISOGNAVA VINCERE LA PARTITA – Le parole di Carlos Augusto su Mediaset dopo il pareggio dell’Inter all’esordio contro il Monterrey. Ecco cos’ha raccontato il brasiliano, che non ha voluto trovare alibi: «Conosco bene le squadre sudamericane e sono tutte così, non sono facili da affrontare. Lottano ogni pallone, dobbiamo essere attenti, abbiamo avuto occasioni e dovevamo approfittare. Il pareggio non è male, ma siamo l’Inter e dovevamo vincere. Adesso vediamo queste altre due partite e speriamo di vincere». Prima senza il botto per Cristian Chivu. Ora bisogna vincere assolutamente contro Urawa Red Diamonds e River Plate. Gli argentino al momento guidano la classifica del gruppo E.

Carlos Augusto non vuole scuse e sprona l’Inter in vista dell’Urawa

CALDO PER TUTTI – Carlos Augusto non vuole scuse e nel prossimo turno vuole la vittoria obbligatoriamente contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds. Ecco le parole dell’ex giocatore del Monza: «Competizione nuova e faceva caldo non solo per noi, non mi piace dare delle scuse. Abbiamo iniziato male, poi abbiamo creato, ora abbiamo due partite per cercare di vincere e andare avanti».