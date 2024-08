Un Carlos Augusto di scorta, ma l’Inter valuta due candidati! – CdS

Carlos Augusto ieri a Londra, in occasione di Chelsea-Inter, ha ricoperto la posizione da braccetto mancino. Una soluzione solo momentanea, in quanto il club continua la sua ricerca per un nuovo difensore. Due ad oggi i candidati.

RICERCA – L’Inter, ieri allo Stamford Bridge di Londra contro il Chelsea, ha chiuso la sua pre-season. Un pareggio per i nerazzurri, che sono stati raggiunti solamente nel finale di partita. Simone Inzaghi, il quale si è poi espresso con soddisfazione nel post gara, ha lasciato in panchina Alessandro Bastoni per precauzione lanciando dal primo minuto nella posizione da braccetto mancino Carlos Augusto. Il brasiliano ha ricoperto tale mansione anche nella scorsa stagione, ma si tratta solo di una soluzione tampone perché da qui alla fine del mercato l’Inter continuerà la sua ricerca ad un nuovo difensore. Due i candidati ad oggi sulla lista: Yarek Gasiorowski e Nathan Zezé.

L’Inter valuta questi due candidati, ma ci sono degli ostacoli

CANDIDATI – Sia Gasiorowski che Zezé rientrano in quella categoria di giocatori apprezzati dal fondo Oaktree: giovani, futuribili e di buone speranze. Il primo gioca nel Valencia, che al momento ostacola l’Inter. Infatti, gli spagnoli vorrebbero prolungare il contratto al giovane difensore per poi inserirgli una clausola rescissoria da 45 milioni di euro. Quanto al francese, il Nantes lo valuta 30 milioni di euro e ha già rifiutato una prima offerta dell’Inter. Su di lui c’è anche da registrare l’interesse del West Ham.

Fonte: Corriere dello Sport – a.g.