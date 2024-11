Carlos Augusto, rientro alle porte: l’Inter rispetta la tabella di marcia!

Carlos Augusto continua a lavorare duro per tornare a disposizione di Simone Inzaghi. Tutto fra presupporre al rispetto delle tempistiche: c’è una data precisa.

L’ULTIMO – L’infermeria dell’Inter nelle ultime settimane si è fortunatamente svuotata. Il pilastro della difesa Francesco Acerbi e quello del centrocampo Hakan Calhanoglu sono tornati a disposizione di Simone Inzaghi. Ma l’allenatore dell’Inter attende l’ultimo reduce da infortunio. Si tratta di Carlos Augusto, fuori dalla lista dei convocati nerazzurra tra toppo tempo. Il brasiliano, pur non essendo uno degli undici inamovibili dell’allenatore piacentino, risulta comunque preziosissimo nelle alternanze nerazzurre. Soprattutto quando il calendario, tra impegni di campionato e Champions League, chiama tutti a uno sforzo non indifferente. Fortunatamente, proprio durante la pausa per le Nazionali, arrivano buone notizie sulle condizioni di Carlos Augusto.

Carlos Augusto mette nel mirino una data: la previsione dell’Inter è rispettata!

TEMPISTICHE – L’infortunio di Carlos Augusto risale allo scorso 23 ottobre, quando in occasione della sfida europea contro lo Young Boys ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Quasi tre settimane di stop, dunque, per il laterale brasiliano, utile sostituto di Federico Dimarco sulla fascia sinistra. Tuttavia, l’attesa per il rientro dall’infortunio sembra stia per terminare. Il brasiliano, rimasto a Milano nel corso della pausa Nazionali, sta continuando a lavorare per recuperare, seppur a parte. Il rientro in gruppo non c’è ancora stato, ma è sempre più vicino. La data segnata da tempo sul calendario da Carlos Augusto per il recupero definitivo è quella del 23 novembre, che corrisponde alla sfida in casa del Verona. Dalle notizie che giungono da Appiano Gentile la tabella di marcia dovrebbe essere rispettata senza problemi. A quel punto il calciatore tornerebbe nella disponibilità di Inzaghi proprio ad un mese esatto dall’infortunio.