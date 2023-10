Carlos Augusto: «Inter e Brasile, una differenza. Grato per un motivo»

Nella conferenza stampa prima della sfida contro l’Uruguay (in programma nella notte tra domani e mercoledì alle 2 ora italiana), Carlos Augusto ha fatto il punto sulla sua prima chiamata nel Brasile e sulle differenze nel modulo tra i verdeoro e l’Inter.

DIFFERENZE – Carlos Augusto ha presentato in questo modo la sfida tra Uruguay e Brasile, nella quale dovrebbe partire da titolare: «Mi piace lo stile del CT, molto aggressivo, con tanto pressing. In Italia si fa più attenzione alla fase difensiva, ma in ogni caso io è come se fossi un’ala. È un 3-5-2 e gioco praticamente sulla linea degli attaccanti. In questa posizione devi saper fare benissimo entrambe le fasi, sia quella difensiva che quella offensiva. L’unica differenza con l’Inter, con una linea a cinque (a centrocampo, ndr), è che qui si gioca con una linea a quattro (in difesa, ndr) e bisogna stare un po’ più attenti a livello difensivo. Ma non credo che sarà un problema. Essere qui, con questi giocatori, è una grande esperienza. Posso solo essere grato per questa occasione».