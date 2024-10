Carlos Augusto, esami strumentali dopo l’infortunio: il comunicato

Carlos Augusto, titolare nella partita di Champions League tra Young Boys e Inter, ha subito un infortunio muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo nel secondo tempo della sfida, conclusasi con una vittoria dell’Inter per 1-0. Questa mattina ha svolto gli esami strumentali: ecco il comunicato ufficiale.

ESAMI STRUMENTALI – Carlos Augusto, che si era messo in luce con buone prestazioni in questa fase di stagione, è stato sostituito da Federico Dimarco dopo aver accusato dolore alla coscia sinistra. Questa mattina l’esterno ha svolto gli esami strumentali per chiarire l’entità dell’infortunio e definire i tempi di recupero. La risonanza magnetica, eseguita presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, ha evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Si tratta di una diagnosi che, sebbene meno grave rispetto a uno stiramento o a uno strappo, richiede comunque prudenza e un periodo di riposo per evitare ricadute. La situazione sarà quindi rivalutata la prossima settimana, quando si capirà se Carlos Augusto potrà gradualmente tornare ad allenarsi con il gruppo o se sarà necessario un ulteriore periodo di recupero.

Carlos Augusto, l’esito degli esami

LA NOTA – L’infortunio arriva in un momento delicato della stagione, con l’Inter impegnata sia in campionato che in Champions League, e rappresenta un imprevisto per il tecnico Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno dell’esterno brasiliano nelle prossime partite. Augusto si era guadagnato il posto da titolare grazie alla sua versatilità e capacità di coprire tutta la fascia, risultando un elemento prezioso sia in fase difensiva che offensiva. Questo il comunicato del club nerazzurro: “Carlos Augusto si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo l’infortunio di mercoledì contro lo Young Boys. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”.

Fonte: Inter.it