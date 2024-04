Carlos Augusto come Darmian: Udinese-Inter può essere l’ennesima prova

Carlos Augusto si è rivelato un acquisto azzeccato dell’Inter. Il brasiliano, sulle orme di Darmian, si sta dimostrando estremamente duttile: Udinese-Inter può essere l’ennesima prova

DUTTILITA’ – Carlos Augusto si sta dimostrando una calciatore di assoluto livello e di importanza capitale per l’Inter. Il brasiliano arrivato per dare respiro sulla fascia sinistra a Dimarco, progressivamente si è rivelato essere un giocatore estremamente duttile in grado di sostituire, con estremo profitto, anche Bastoni nel ruolo di braccetto sinistro. E proprio in Udinese-Inter la sua duttilità tornerà utile ad Inzaghi: la probabile assenza del numero 95 per infortunio, e l’assenza di un naturale sostituto, dovrebbe portare proprio all’impiego del brasiliano nel terzetto difensivo dal 1′. La parabola dell’ex Monza ricorda, per certi versi, quella vissuta da Darmian dal suo arrivo all’Inter.

PERCORSO – Darmian, arrivato dal Parma sul gong del mercato estivo del 2020 come backup a destra dell’allora Hakimi, si è rivelato essere un giocatore estremamente duttile ed in grado di fare la differenza sia da laterale alto che da difensore puro. Un’evoluzione ed una consapevolezza che, adesso, sembrano toccare Carlos Augusto che si sta rivelando estremamente importante per gli equilibri della squadra sia da titolare che da subentrato. Che la naturale evoluzione di Carlos Augusto lo porti a diventare stabilmente il back-up di Bastoni? Presto per dirlo, ma gli indizi ci sono ed Inzaghi ha dimostrato in più occasioni di avere fiducia nel brasiliano anche nel pacchetto arretrato: Udinese-Inter di lunedì può essere l’ennesima prova.