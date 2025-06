Carlos Augusto: «Chivu un grande allenatore. Inter, faremo ottime cose!»

Dopo Benjamin Pavard, anche Carlos Augusto si pronuncia prima di Inter-Urawa Reds Diamonds. Ecco le parole rilasciate dal centrocampista brasiliano alla vigilia del match del Mondiale per Club.

SPOSTAMENTI – Inter TV intercetta Carlos Augusto sui campi di Seattle, dove l’Inter si sta preparando allo scontro con i giapponesi dell’Urawa Reds. Sugli impegni del Mondiale per Club, il brasiliano ha dichiarato: «Sono abituato a questi spostamenti, sono brasiliano le distanze sono ampie. Vero, la temperatura è cambiata rispetto alla California, ma siamo in uno straordinario campo di allenamento. Abbiamo due partite da giocare meglio e da vincere, non importa dove».

Da Chivu a Luis Henrique, le impressioni di Carlos Augusto prima di Inter-Urawa Reds al Mondiale per Club

CONCENTRAZIONE ALTA – Carlos Augusto ha proseguito: «Sappiamo che le squadre giapponesi sono molto organizzate e corrono molto, abbiamo visto la loro partita contro il River Plate: l’importante sarà tenere alta la concentrazione. Stiamo giocando una competizione nuova per tutti, bella, siamo qui per vincere. Io lavoro in silenzio per aiutare la squadra: se arrivano assist e buone prestazioni è solo grazie al lavoro. Stiamo lavorando da poco con il mister, ma è un grande allenatore, aiuta tutti».

ASPETTATIVE – Carlos Augusto, in conclusione: «Servirà tempo, per tutti, ma so che faremo grandi cose la prossima stagione. Dobbiamo lavorare su tanti aspetti, è vero, dobbiamo imparare dagli errori e ora stiamo lavorando sulla parte più tecnica, ma per il momento è presto. Sono contento che sia arrivato Luis Henrique: è molto bravo, ha lavorato con De Zerbi e quindi sa anche un po’ di italiano, è facile aiutarlo perché è un bravissimo ragazzo».