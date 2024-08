Carboni dopo il rinnovo con l’Inter: «Sono pronto per il Marsiglia!»

Valentin Carboni ha firmato il suo rinnovo di contratto con l’Inter. All’uscita dalla sede nerazzurra il giovane racconta ai giornalisti le sue sensazioni in vista della nuova avventura al Marsiglia.

FIRMA – Procede la giornata di Valentin Carboni, iniziata qualche ora fa con l’arrivo nella sede dell’Inter. Il calciatore argentino si è recato in Viale della Liberazione per prolungare il suo contratto con il club nerazzurro fino al 2029. Detto fatto, il prolungamento dell’attaccante è avvenuto. Non c’è ancora stata l’ufficialità da parte dei canali interisti, ma l’uscita di Carboni e del suo entourage dalla sede nerazzurra lasciano pochi dubbi. Adesso il giovane classe 2005 è pronto a sposare il progetto Marsiglia, come si evince dalle sue stesse dichiarazioni.

Carboni, le prime parole dopo il rinnovo con l’Inter

DICHIARAZIONI – L’Inter ha da sempre le idee chiare su Valentin Carboni: l’intenzione è quella di non perdere assolutamente il controllo sul suo cartellino. Per questo motivo, dopo aver trovato un accordo col Marsiglia per un prestito oneroso, la dirigenza nerazzurra si è subito preoccupata di blindare il giovane argentino. Proprio dopo aver firmato il rinnovo di contratto con l’Inter Carboni, intercettato dai giornalisti all’esterno della sede nerazzurra, ha dichiarato: «Sono pronto. Se ho fissato un nuovo obiettivo da raggiungere al Marsiglia? Cercherò di fare il meglio possibile». Adesso all’attaccante non resta che salire sul volo che lo condurrà in Francia per iniziare la nuova esperienza sotto la guida di Roberto De Zerbi.