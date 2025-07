Carboni si presenta in anticipo! Genoa, ultimi dettagli con l’Inter

Valentin Carboni è da poco sbarcato nel mondo rossoblu. L’attaccante argentino, in prestito dall’Inter, ha raggiunto oggi il Genoa a Moena, sede del ritiro come riportato dai colleghi di Sky Sport.

ARRIVO – È già arrivato a Moena, sede del ritiro del Genoa, l’ultimo rinforzo rossoblù: Valentín Carboni, talento argentino in arrivo dall’Inter con la formula del prestito secco. L’accordo prevede anche bonus legati al rendimento, che scatteranno in base a parametri come le presenze stagionali. Carboni, reduce da un’annata complicata con l’Olympique Marsiglia a causa di problemi fisici, ha recentemente preso parte al Mondiale per Club con l’Inter, mostrando segnali positivi e buone condizioni atletiche dopo l’infortunio al legamento che lo aveva frenato nella scorsa stagione.

Carboni, ritiro in anticipo! Genoa ha il suo nuovo attaccante

RIENTRO – Il classe 2005 ha deciso di rientrare in anticipo dalle vacanze per mettersi subito a disposizione di Patrick Vieira. Nella giornata di oggi ha completato le visite mediche a Brescia, per poi raggiungere nel pomeriggio la località trentina, dove è arrivato intorno alle 16. In campo si è limitato a un lavoro di corsa leggera, mentre il primo vero allenamento con la squadra è atteso per domani. Si spera poi di risolvere gli ultimi dettagli burocratici tra i due club come riportato anche da Sky Sport.