Carboni e il mercato: «Penso solo a Inter-River Plate. Sul domani…»

Valentin Carboni risponde alle voci di mercato che circolano negli ultimi giorni. Il focus del giovane argentino è su Inter-River Plate. Sul futuro, invece…

PROTAGONISTA – A prendersi, quasi tutta, la scena dell’ultima complicata sfida nerazzurra al Mondiale per Club è stato Valentin Carboni. Il gioiellino classe 2005, tornato in campo con la maglia interista dopo il prestito al Marsiglia finito con un doloroso e lungo infortunio, ha realizzato il gol della vittoria contro l’Urawa Red Diamonds poco prima dello scadere dei 90′. La rete dell’argentino ha permesso alla squadra di Cristian Chivu di restare in corsa per l’accesso agli ottavi di finale, che si giocheranno tutti in Inter-River Plate di domani notte.

Valentin Carboni, tra mercato, futuro e Inter-River Plate

LA RISPOSTA – E chissà che Valentin Carboni non possa essere decisivo anche domani, proprio contro una squadra argentina. Quella squadra da cui, tra l’altro, sembrano arrivare dei corteggiamenti per lui. Dopo gli ultimi anni in prestito in diverse squadre, infatti, anche la prossima stagione l’Inter potrebbe decidere di lasciar partire l’attaccante. Ad interrogarlo sulle voci di mercato, alla vigilia della sfida del Mondiale per Club, è stato il giornalista di Diario Olé. Su possibili future destinazioni, Valentin Carboni ha risposto: «Penso alla partita di domani, all’allenamento di oggi, a cosa succederà dopo, e niente, no, non ci penso».