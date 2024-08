Carboni dall’Inter al Marsiglia! Tutte le cifre di riscatto e riacquisto

Valentin Carboni verso il Marsiglia: il dado è tratto. Accordo con l’Inter su tutte le cifre. I due club stanno per chiudere un’operazione molto complessa.

CHIUSURA – È un’operazione abbastanza complessa e cervellotica quella che Inter e Marsiglia stanno per chiudere per Valentin Carboni. Il talento argentino, come riferisce anche Fabrizio Romano, nei prossimi giorni farà le visite mediche con la squadra francese per poi mettersi subito a disposizione di mister Roberto De Zerbi. Ma prima di approdare all’OM, Carboni farà un salto a Milano per firmare con l’Inter il prolungamento fino al 30 giugno 2029. L’Inter, infatti, ha deciso di cedere in prestito il ragazzo per controllarlo e non perderlo di vista. Valentin è un patrimonio da non buttare. Le cifre dell’affare sono importanti.

Tutte le cifre in ballo tra Inter e Marsiglia per Carboni

CIFRE – Carboni passerà dalla Beneamata al Marsiglia appunto con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto a favore del Marsiglia e controriscatto a favore dell’Inter. L’OM darà inizialmente all’Inter un milione di euro, mentre il riscatto è fissato a 35 milioni più quattro di bonus potenziali. Quanto, invece, al controriscatto dell’Inter, che può anche chiamarsi recompra, è stato fissato a 40 milioni di euro. Insomma un’operazione veramente importante tra i due club. Carboni, in Ligue 1 e sotto la guida dell’italiano De Zerbi, può veramente spiccare il volo con la volontà del club nerazzurro di riprenderlo l’estate successiva da giocatore fatto e finito.