Carboni il gioiello dell’Inter: tre vie possibili! C’è il prezzo − CdS

Valentin Carboni è probabilmente il gioiello più luccicante della scuderia dell’Inter in prospettiva. La dirigenza lo sa e per lui percorribili tre vie. Intanto, è stato fissato il prezzo.

TRE OPZIONI – Valentin Carboni è un predestinato, uno dei quei giocatori dal talento sopraffino e dal futuro roseo assicurato. L’Inter e l’Argentina lo sanno, tant’è che il classe 2005, nonostante abbia fatto solamente quest’anno la sua prima vera stagione con i grandi, è in ballottaggio per un posto in Copa America con Angel Correa dell’Atletico Madrid. Carboni è un gioiello luccicante che l’Inter non vuole perdere. Per lui sono comunque possibili tre vie: rimanere a fare la quinta punta, cedere in prestito in un’altra squadra in Serie A oppure cederlo definitivamente. Per quest’ultima opzione, il prezzo è già stato definito: non meno di 35 milioni di euro.

Carboni campioncino da Inter e Argentina di Messi

FUTURO – Dal primo luglio ritornerà ufficialmente all’Inter e Simone Inzaghi col suo staff lo potranno visionare da vicino. Il ruolo da quinta punta in realtà non sarebbe male. Il tecnico piacentino cerca un giocatore bravo nell’uno contro e capace di saltare l’uomo. Carboni sa fare entrambe le cose e l’anno di apprendistato a Monza, 31 presenze, gli ha fatto sicuramente bene. Quanto all’ipotesi di un secondo prestito, ci sono diverse squadre interessate. Per prima la nuova Fiorentina di Raffaele Palladino, con la possibilità anche di giocare in Conference League. L’ipotesi, invece, della cessione sembra più complicata: Oaktree non accetta offerte meno di 35 milioni di euro. E il prezzo potrebbe ancora salire.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia