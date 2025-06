Carboni, dal calvario all’essere decisivo: ‘papà’ Chivu sorride! – CdS

Valentin Carboni sabato sera ha risolto l’intricata partita tra Inter e Urawa Red Diamonds, trovando con il destro il gol per completare la rimonta e rilanciare i nerazzurri al Mondiale per Club. Proprio lui, un figlio di Cristian Chivu.

FIGLIO DI CHIVU – Dal calvario durato otto mesi alla firma decisiva a Seattle per la vittoria dell’Inter (la prima) al Mondiale per Club contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds. Valentin Carboni è tornato e adesso vorrà prendersi tutto. L’argentino, classe 2005, è un figlio di Chivu. Uno di quei giocatori nati e cresciuti nella Beneamata, plasmato dall’allenatore rumeno nella Primavera nerazzurra, con cui ha vinto anche uno scudetto nell’annata 2020-21. L’annata di Valentin è stata molto travagliata. Andato a Marsiglia lo scorso agosto per iniziare a giocare con i grandi della Ligue 1, ad ottobre la rottura del crociato e a gennaio il rientro all’Inter per proseguire con le cure. Sabato ha finalmente ritrovato il campo e lo ha fatto alla grande. E in casa nerazzurra tutti se lo coccolano. Da Lautaro Martinez a Bastoni, passando ovviamente per lo stesso Chivu.

Ora per Carboni la sfida prestigiosa tra Inter e River Plate

RIVER – Ora per Carboni la sfida speciale contro il River Plate di Franco Mastantuono. A proposito di talenti precoci (classe 2007). Da capire se Chivu lo rilancerà già da titolare o se lo impiegherà a partita in corso come carta da giocare per scardinare la difesa dei Millonarios. All’Inter basta un solo punto per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia