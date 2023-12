Capodanno 2024! Auguri di buon anno dalla redazione di Inter-News.it

Capodanno 2024 è finalmente arrivato! Si conclude un anno pieno di grandi soddisfazioni per l’Inter. Come sempre la Redazione di Inter-News.it coglie l’occasione per augurarvi un buon anno di pace e serenità.

BUON ANNO – Affettuosi lettori di Inter-News.it, il nuovo anno è già qui! Salutiamo un 2023 pieno di grandissimi traguardi raggiunti dall’Inter di Simone Inzaghi, come la conquista della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana, ma anche dall’incredibile raggiungimento della finale di UEFA Champions League, e come dimenticare i 5/5 derby vinti contro il Milan nel 2023. I presupposti per il 2024 fanno già ben sperare! Con l’attuale primo posto in campionato e il raggiungimento degli ottavi di finale, e altro ancora. Anche il mercato è alle porte, e la dirigenza nerazzurra è già pronta a piazzare i primi rinforzi. A tal proposito, oltre ad augurarvi un buon anno, la redazione di Inter-News.it vi ricorda che attraverso il nostro sito, la nostra app e canali social ufficiali, continueremo a informarvi tutti i giorni e in tutte le ore del giorno, seguendo con passione anche la sessione invernale di Calciomercato 2024. E che questo Capodanno sia di buon auspicio per tutti i tifosi nerazzurri del mondo. Di seguito il video realizzato dalla nostra redazione per augurarvi buone feste, con tanto di voti finali.

Buon 2024! Inter subito in campo

In queste feste l’Inter non ci ha mai lasciato soli, anzi! I nerazzurri dopo aver chiuso il 2023 con il pareggio contro il Genoa, ripartiranno subito per l’Epifania. La squadra allenata da mister Inzaghi, infatti, aprirà le porte di San Siro per la prima sfida casalinga, contro il Verona alle 12:30. Ma adesso godiamoci questa breve pausa per festeggiare e rilassarci insieme a tutti i nostri cari. Buon anno a tutti i nostri amici interisti, per un 2024 ricco di soddisfazioni in tutto! E sempre forza Inter, ogni anno di più!

– La Redazione di Inter-News.it –

