Capello: “Moggi e Giraudo grandi dirigenti, tolto titoli vinti sul campo”

Condividi questo articolo

Intervistato dal “Corriere dello Sport” Fabio Capello è tornato con una battuta sui tempi di Calciopoli, rivendicando i suoi titoli.

VITTORIE SUL CAMPO – “Che ricordo ho di Calciopoli? Moggi e Giraudo erano grandi dirigenti e abbiamo vinto sul campo. Calciopoli ci ha tolto scudetti che ha regalato ad altri”.

CALCIO IN CRISI – “Il calcio è migliorato da allora? Come può se la Juve ha vinto 8 scudetti di seguito? Forse adesso torna un po’ di equilibrio. E’ mancato anche il Milan in questi anni”.

Fonte: Alessandro Barbano – Il Corriere dello Sport