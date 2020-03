Caos Serie A, ultime dall’Assemblea: ormai due sole opzioni – Sky

E’ in corso l’Assemblea della Lega di Serie A per trovare una soluzione al caos rinvii innescato in seguito all’emergenza Coronavirus. Secondo Riccardo Gentile, in collegamento per Sky Sport, ormai ci sono solo due opzioni

DUE OPZIONI SUL TAVOLO – Secondo le ultime indiscrezioni la Lega Serie A ormai può procedere in due sole direzioni: «E’ iniziata alle 10 con l’arrivo di Scaroni, Lotito, Marotta poi altri rappresentanti. Cresce l’emergenza e cambia anche l’atteggiamento del calcio che dovrà tenere conto delle decisioni del Governo. Ormai sono due opzioni, lo stop del campionato seguendo il consiglio del comitato scientifico di fermare tutte le manifestazioni per 30 giorni o giocare senza alcuna alternativa alle porte chiuse».