Caos Serie A: consiglio straordinario finito, rebus Inter-Sassuolo – Sky

Dopo il caos rinvii in Serie A, che ha colpito anche Juventus-Inter prevista originariamente per questa sera, si è svolta un’assemblea straordinaria di Lega. Il punto di Matteo Barzaghi per Sky Sport

NULLA DI FATTO – Il consiglio straordinario della Lega di Serie A pare sia finito con un nulla di fatto: «E’ stato un consiglio straordinario in conference call per discutere dei rinvii delle partite deciso ieri, con le posizioni delle varie società. Il consiglio si è appena concluso, aspettiamo delle reazioni se ce ne dovessero essere. Per quanto ci risulta al momento non ci sono state grandi decisioni unanimi, un nulla di fatto con le parti che hanno confermato le loro posizioni. Rimane la complessità della questione del calendario, come sottolineato dall’Inter che ora si ritrova una quantità preoccupante di partite. In vista della prossima settimana che dovrà giocare contro il Sassuolo sono state escluse le porte chiuse, quindi cosa succederà? Nel corso della giornata cercheremo di avere ulteriori reazioni».