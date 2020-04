Candreva, messaggio per il personale sanitario: “I veri campioni…”

Un orgoglioso Antonio Candreva ha pubblicato un messaggio sul suo profilo ufficiale “Facebook” dopo aver visto la foto di un membro del personale sanitario con il suo nome e il suo numero scritto sul retro della tuta. Parole per ringraziare tutti quelli che, in questa battaglia contro il Coronavirus, sono in prima linea.

VERI CAMPIONI – Un bel messaggio quello scritto e pubblicato dall’esterno dell’Inter Antonio Candreva, dopo che quest’ultimo ha ricevuto la foto di un membro del personale sanitario dell’Ospedale di Brindisi con il suo nome e il suo numero scritto sul retro della tuta. Parole di ringraziamento per chi, in questo difficile periodo di emergenza dovuta al Coronavirus, sta combattendo in prima linea per tutti noi: “Quando il figlio mi ha mandato il messaggio in privato mi sono sentito un po’ in imbarazzo nel vedere il mio nome sulle spalle di persone così GRANDI…. di questa grande mamma dell’Ospedale di Brindisi. Ne sono onorato e la ringrazio , ma credo che sulla schiena dovreste metterci il vostro di nome e magari il numero delle persone che avete curato e mandato a casa dai loro cari…perché i VERI CAMPIONI siete voi. Grazie di cuore per tutto quello che state facendo”.