Candreva: “Eriksen? Inter ha preso un grandissimo! La punizione nel derby…”

Candreva è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” a due giorni da Lazio-Inter, sfida valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. L’esterno nerazzurro, ex della sfida, parla delle qualità di Eriksen. Di seguito le sue dichiarazioni

LIVELLI ALTI – Antonio Candreva parla così ai microfoni di “Sky Sport” a due giorni da Lazio-Inter: «Christian Eriksen? E’ un giocatore di livello alto, internazionale. Sa giocare a calcio, vede il calcio in maniera differente, lo vede prima. Si è presentato già in queste settimane, anche durante gli allenamenti. La punizione nel derby? Sì, l’ho vista in diretta e non pensavo finisse così in porta perché era abbastanza lontano. Io penso che abbiamo preso un grandissimo giocatore».