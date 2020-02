Candreva e Young propulsori dell’Inter. Conte ha trovato i suoi titolari – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sotttolinea la buona prestazione di Antonio Candreva ed Ashley Young, nella sconfitta esterna contro la Lazio. Conte aveva chiesto garanzie e alternative sulle corsie laterali. Il mercato di gennaio ha portato in dote entrambe le cose, mentre l’ex Udinese e Livorno è frutto del meticoloso lavoro estivo

CERTEZZE – La sconfitta contro la Lazio ha fatto piombare diverse ombre sulla crescita di questa Inter. Si è parlato di calo fisico, di motore ingolfato e di reparto offensivo sulle gambe. Ma volendo andare oltre la nube di negatività, ci sarebbe del positivo da tirare fuori. Antonio Conte sembra aver trovato i suoi laterali di riferimento: Ashley Young e Antonio Candreva hanno svolto un lavoro importante anche all’Olimpico, propiziando il gol del momentaneo 0-1, il primo a tinte inglesi dai tempi di Paul Ince. Segnali di un processo d’integrazione ormai giunto a compimento per l’ex Manchester United, in una zona di campo dove si era aperta una grossa falla. La crescita di Candreva, dall’altra parte, viaggia a vele spiegate da inizio campionato, ricevendo ulteriore conferma al cospetto della sua ex squadra.

FRESCHEZZA – È evidente come l’arrivo di Young abbia alzato il livello di creatività e pericolosità sugli esterni. Un aspetto che aveva contraddistinto in negativo la banda Conte per tutto il girone d’andata. Ma se c’è un aspetto di questa Inter che funziona a meraviglia, è proprio l’intesa delle catene laterali. Young, giocando a piede invertito, sfrutta la giocata prediletta dal tecnico salentino: la ricerca delle punte direttamente dagli esterni. L’ex United, inoltre, ha ottima tecnica di calcio e buona tenuta del campo in fase difensiva. La sua duttilità può renderlo utile anche sulla corsia opposta, in attesa della crescita di Victor Moses, pronto a dare il cambio all’infaticabile Candreva.

RINASCITA – Proprio Candreva è una delle note più liete di questa prima metà di stagione. L’ex Lazio ha già superato la quota di presenze dello scorso campionato (19 contro 18), “ma è sopratutto il confronto del minutaggio a segnare la differenza: la sua presenza in campo è più che raddoppiata, con 1.267 minuti giocati contro gli appena 493’ dell’ultimo anno con Luciano Spalletti“. Non era un mistero che Conte nutrisse ansia per la questione esterni. Il doppio arrivo di Moses e Young non sembrava aver soffocato i dubbi, data la loro età e tenuta fisica. Ma dopo un mese abbondante di partite, l’Inter sembra avere carburante a sufficienza, sulle ali, per giocarsi la volata scudetto.

