Cancelo sblocca Lautaro Martinez, ecco il triangolo decisivo – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che Cancelo potrebbe essere la pedina giusta per sbloccare l’operazione Lautaro Martinez.

AFFARE A TRE – Lautaro per Cancelo. Partorire uno scambio che soddisfi l’Inter passa attraverso il ritorno dell’esterno andato via con molti rimpianti. Un triangolo che coinvolge anche il Manchester City, proprietario del cartellino del portoghese dopo il passaggio alla Juventus.

PEDINE DA MUOVERE – A tenere le redini dell’operazione c’è il Barcellona. Oltre alla regia di Mendes che è agente di Cancelo e anche di Semedo, entrambi portoghesi. L’Inter ha provato a tenere duro sulle sue richieste, sapendo che avere l’intera clausola cash era impossibile, ma adesso dovrà abbassare le pretese anche rispetto ai 90 milioni che pensava di ottenere. Ma rimane ingolosita dalla possibilità di avere Cancelo di ritorno. Il City si priverebbe a cuor leggero di lui in uno scambio appunto con Semedo, che ha una valutazione di circa 50 milioni. Guardiola ha dato il via libera. Il portoghese ovviamente in Spagna sarebbe solo di passaggio. Senza nemmeno disfare la valigia. Sarebbe la pedina ideale per l’Inter. Quella che sbloccherebbe l’affare Martinez.