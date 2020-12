Campionato Primavera 1, nuove date: ecco quando torna in campo l’Inter

Campionato Primavera 1 logo

La Lega Serie A ha comunicato le nuove date del Campionato Primavera 1, sospeso da ottobre a causa della seconda ondata della pandemia da Covid-19

La Lega Serie A ha comunicato le nuove date del Campionato Primavera 1 che era stato sospeso a ottobre a causa del dilagare della seconda ondata della pandemia. L’Inter quindi, che deve inoltre recuperare alcuni turni, tornerà in campo insieme a tutte le altre per la settima giornata il 23 gennaio. Di seguito il calendario completo modificato per fase eliminatoria e fase finale.

PRIMAVERA 1, FASE ELIMINATORIA

Settima giornata andata 23/01/21

Ottava giornata andata 30/07/21

Nona giornata andata 10/02/21

Decima giornata andata 17/02/21

Undicesima giornata andata 20/02/21

Dodicesima giornata andata 27/02/20

Tredicesima giornata andata 06/03/21

Quattordicesima giornata andata 10/03/21

Quindicesima giornata andata 15/03/21

Prima giornata ritorno 20/03/21

Seconda giornata ritorno 3/04/21

Terza giornata ritorno 10/04/21

Quarta giornata ritorno 17/04/21

Quinta giornata ritorno 24/04/21

Sesta giornata ritorno 1/05/21

Settima giornata ritorno 8/05/21

Ottava giornata ritorno 15/05/21

Nona giornata ritorno 22/05/21

Decima giornata ritorno 26/05/21

Undicesima giornata ritorno 29/05/21

Dodicesima giornata ritorno 5/06/21

Tredicesima giornata ritorno 9/06/21

Quattordicesima giornata ritorno 12/06/21

Quindicesima giornata ritorno 16/06/21

PLAY OUT

Andata 23/06/21

Ritorno 29/06/21

FASE FINALE

Dal 23 al al 29 giugno