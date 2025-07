Campagna abbonamenti Inter: novità su big match e sulla Curva!

La campagna abbonamenti dell’Inter è scattata ufficialmente oggi (vedi comunicato ufficiale). Da registrare due novità rispetto alla scorsa stagione: ossia quella sui big match e la stretta sui posti in Curva.

DUE NOVITÀ PER LA NUOVA STAGIONE – L’Inter ha avviato la propria campagna abbonamenti per la stagione 2025-26 (qui per sapere dati e fasi di vendita). Il club nerazzurro, attraverso lo slogan Come la prima. Ancora una volta, ha annunciato il tutto. Anche a causa del Mondiale per Club, la società ha deciso di posticipare l’avvio della campagna, che comunque partirà ufficialmente da oggi pomeriggio con il rinnovo dei vecchi abbonamenti. Ma dalle nuove regole imposte, bisogna registrare due novità in particolare: cambio utilizzatore non disponibile per i big match. Per gli abbonamenti al Secondo Anello Verde il cambio utilizzatore non è consentito su nessuna partita.

Campagna Abbonamenti Inter, stretta sulla Curva Nord alias Secondo Anello Verde

STRETTA – L’Inter, così come già successo con il Milan, ha avviato una stretta per quanto riguarda la modalità degli abbonamenti per il tifo organizzato. La società rossonera ha vietato la cessione di biglietti e tessere, l’Inter ha deciso per il non acconsentimento al cambio di utilizzatore per nessuna partita. Si tratta di una stretta dovuta al caso “Doppia Curva“, che investito il club nei mesi scorsi.