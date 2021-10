Camano (Ag. Lautaro Martinez): «Toro felice in Italia. Rinnovo? C’è fiducia»

Alejandro Camano, procuratore di Lautaro Martinez, ha rilasciato un’intervista su Radio Kiss Kiss Napoli parlando del rinnovo del giocatore dell’Inter, il quale sta proseguendo bene e con fiducia per la risoluzione finale

LAUTARO MARTINEZ − Così Camano sul Toro: «Voglio subito dire una cosa: Lautaro Martinez è felice in Italia, il calcio italiano gli piace tantissimo. Già da tempo stiamo discutendo del rinnovo con la società e sono davvero fiducioso perché la strada imboccata credo proprio sia quella giusta. La Serie A è un campionato importante e diverso rispetto a quello di qualche anno fa. Lautaro è molto felice di giocare con calciatori di grande qualità come Edin Dzeko e Joaquin Correa. Tutti e tre sono degli attaccanti terribili per le difese avversarie».

Fonte: Kiss Kiss Napoli.it