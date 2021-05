Camano (Ag. Hakimi): «PSG? Siamo sereni, con l’Inter contratto lungo»

Negli ultimi giorni si rincorrono le voci riguardo la possibile cessione di Hakimi al PSG. Il suo agente Alejandro Camano, intervistato da “Calciomercato.it”, ha però gettato acqua sul fuoco allontanando una possibile cessione dell’esterno marocchino attualmente legato all’Inter da un contratto lungo.

PER ORA NIENTE – Camano smorza le voci e afferma che in questo momento non ci sarebbe una cessione imminente del giocatore al PSG: «Per ora non c’è niente, siamo sereni, Hakimi, in questo momento, è con la nazionale marocchina ed io, ci tengo a precisarlo, non sto parlando con nessuna squadra. Il mio assistito ha quattro anni di contratto con l’Inter, si tratta di un contratto molto lungo».

fonte: calciomercato.it – Marco Giordano