Calhanoglu, lo zoccolo duro dell’Inter non ha gradito questo – CdS

In casa Inter è esplosa la questione Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha replicato alle parole furenti di Lautaro Martinez e Beppe Marotta e adesso i nerazzurri sono una polveriera. In particolare, allo zoccolo duro nerazzurro non è piaciuto un atteggiamento del numero 20.

ROTTURA – Epilogo di stagione da dimenticare per l’Inter, che in un mese è finita sia nel vortice negativo dei risultati tra finale di Champions League e uscita di scena dal Mondiale per Club, sia per quanto riguarda la compattezza del gruppo. E il caso Hakan Calhanoglu dimostra tutto ciò. Nel post partita lo sfogo di Lautaro Martinez prima e Beppe Marotta poi ha fatto alzare di fatto un polverone. Nella giornata di ieri, prima la replica della moglie e poi la risposta sui social dello stesso giocatore, che ha parlato di mancanza di lealtà e poco rispetto. Insomma si è apertura una rottura. E l’Inter nelle prossime settimane dovrà mettersi a tavolo con Calha per capire se potrà essere risolta o se si andrà alla separazione definitiva.

Calhanoglu e la rottura con l’Inter: l’atteggiamento in sospeso non è piaciuto

COMPORTAMENTO – Ai compagni dell’Inter, sottolinea il Corriere dello Sport, non è piaciuto soprattutto un aspetto del comportamento di Calhanoglu: il suo rimanere continuamente in sospeso. Lui, ma si dice anche altri compagni, soprattutto dello zoccolo duro italiano, pare non abbia gradito i rumors e le indiscrezioni sul trasferimento del centrocampista al Galatasaray che sono rimbalzate dalla Turchia quasi quotidianamente. Hanno creato fastidio e potenziali distrazioni, mentre la squadra stava e sta ancora attraversando un momento di difficoltà. Sarebbe stata sufficiente una presa posizione netta e decisa per stoppare tutto. Ma Calha ha preferito non esporsi. E ha continuato a non farlo anche ieri.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno