Calhanoglu, venti di addio: il Galatasaray insiste, l’Inter riflette – TS

Hakan Calhanoglu sente il richiamo della Turchia. Il centrocampista dell’Inter temporeggia ma non smentisce la notizia, riporta Tuttosport.

FUTURO – Il ritorno in Turchia di Hakan Calhanoglu ha riacceso le voci di mercato. Il centrocampista dell’Inter è finito nel mirino del Galatasaray, e i media locali non smettono di alimentare il sogno: frasi attribuite (ma smentite), indiscrezioni rilanciate e persino il barbiere del giocatore, Turan Demir, che sui social ha pubblicato foto e messaggi dal tono profetico: “Sta arrivando ciò che deve arrivare”. L’Inter ribadisce che Calhanoglu non ha chiesto la cessione. Ma il suo silenzio, rispetto al passato, pesa. Un anno fa, quando circolava l’ipotesi Bayern Monaco, fu lui stesso a smentire tutto. Ora, invece, tace.

Calhanoglu, futuro lontano dall’Inter? Il risparmio dei nerazzurri

ADDIO – A 31 anni, reduce da una stagione condizionata dagli infortuni e con un contratto pesante in scadenza nel 2026, la società valuta un’eventuale cessione: vendere ora significherebbe risparmiare fino a 26 milioni. Il problema? Il Galatasaray offre 10 milioni d’ingaggio ma solo 15 per il cartellino. L’Inter ne chiede almeno 25-30. Nel frattempo, si chiude l’operazione Bonny: accordo con il Parma per 23 milioni più 2 di bonus, visite mediche previste per domani.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati