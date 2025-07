Calhanoglu, Tuttosport: ‘Con alcuni compagni non ci sono problemi, con altri sì’

Calhanoglu, secondo Tuttosport, dovrà essere reintegrato all’interno del gruppo Inter. Con alcuni giocatori non ci sono problemi, scrive il quotidiano torinese, con altri invece sì. Prima del 26 rientrerà ad Appiano Gentile.

LA VICENDA – Dopo il nulla di fatto con il Galatasaray, adesso per l’Inter inizia una nuova fase della vicenda Hakan Calhanoglu: l’opera di reintegrazione all’interno del gruppo Inter. Ovviamente, tutti dovranno fare un passo indietro per giungere ad una quadra definitiva. In primis il giocatore, che a meno di sorprese, rimarrà all’Inter almeno fino alla prossima stagione, quando poi il suo contratto sarà ad un solo anno dalla scadenza. Lo stesso la società e lo spogliatoio. Calhanoglu dovrebbe rientrare a Milano, riferisce Tuttosport, prima del 26, che poi è la data ufficiale dell’inizio del ritiro precampionato. Si parla del 21-22 luglio.

Un nuovo step nella vicenda Calhanoglu: riprendersi il gruppo Inter

MISSIONE – Quello del reintegro, scrive Tuttosport, non sarà una missione semplice. Sempre secondo il quotidiano torinese, Calhanoglu andrà riportato dentro il gruppo: con alcuni giocatori non ci sono problemi (vedi Sommer, Dumfries o Thuram), con altri sì. Una missione non semplice, ma necessaria se l’Inter vorrà ripartire con serenità, altrimenti alle prime difficoltà, lo spogliatoio potrebbe esplodere. Inoltre, i primi giorni di ritiro saranno fondamentali per capire anche l’umore del turco, perché se si dovessero palesare dei segnali di mal di pancia, allora ad agosto la situazione potrebbe nuovamente ricambiare.

