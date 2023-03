Calhanoglu tra i migliori in Champions League: candidato MVP!

Hakan Calhanoglu è ormai un vero e proprio orgoglio per l’Inter di Simone Inzaghi, oltre a essere diventato un punto fermo di riferimento (vedi articolo). La Champions League, dopo il Porto, lo inserisce nei quattro migliori delle gare di ritorno degli ottavi. Il club esorta allora i propri tifosi a votarlo!

ORGOGLIO CALHANOGLU − La Champions League inserisce tra i migliori quattro giocatori delle gare di ritorno degli ottavi di finale anche Hakan Calhanoglu. Insieme al turco solamente Karim Benzema, Erling Haaland e Victor Osimhen. Il club allora, tramite Twitter, esorta i suoi tifosi a votare per il turco: «Hakan Calhanoglu è stato inserito tra i candidati per il premio “Player of the Week”».

.@hakanc10 è stato inserito tra i candidati per il premio ‘Player of the Week’ ✨#InterFans, sapete già per chi dovete votare 👇#ForzaInter #UCL — Inter (@Inter) March 16, 2023

Fonte: Twitter Inter