Calhanoglu, test vice-Brozovic fallito. Non basta avere qualità tecniche

L’Inter ieri contro la Fiorentina ha giocato per la terza volta in questa Serie A, la seconda consecutiva dopo il Torino, senza Marcelo Brozovic. Il croato è ancora ai box e al suo posto ha giocato Hakan Calhanoglu. Un esperimento, ancora una volta, fallito.

CARATTERISTICHE – Simone Inzaghi: non basta mettere un uomo di qualità per sostituire Marcelo Brozovic. Hakan Calhanoglu, per caratteristiche tecniche, è forse quello che si avvicina di più al croato ma, contro la Fiorentina, non è bastato. Il motivo? E’ semplice: non bastano qualità tecniche. Sostituire il croato è impossibile per un semplice particolare, Brozovic si smarca, corre ed è in costante movimento per 90 minuti. Ieri, soprattuto nel primo tempo, Calhanoglu stazionava nella posizione centrale del campo (spesso spalle alla porta avversaria) con Torreira incollato. Cosa avrebbe fatto Brozovic? Avrebbe cambiato zona, si sarebbe allagato sugli esterni, avrebbe chiesto a Vidal o Barella di abbassarsi. Insomma, avrebbe mischiato le carte in tavola. Non basta avere caratteristiche simili dal punto di vista dei piedi e della visione, dietro c’è una mole di lavoro che nessuno sottolinea. Inzaghi, dopo tre partite in Serie A con tre interpreti diversi, lo avrà capito?