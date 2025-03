Calhanoglu svela i segreti di mercato: il perché del no al Bayern Monaco!

Hakan Calhanoglu torna sul suo “no” al Bayern Monaco. Il calciatore turco rivela i retroscena di mercato e il motivo della sua permanenza all’Inter.

COME SAREBBE ANDATA? – Il mese di aprile regalerà il doppio scontro europeo tra Inter e Bayern Monaco. Le attesissime sfide dei quarti di finale di Champions League si sarebbero potute rivelare ancora più avvincenti se uno dei rumors di mercato della scorsa estate si fosse concretizzato. Hakan Calhanoglu, infatti, sarebbe potuto diventare un avversario dei nerazzurri di Simone Inzaghi, considerando la corte serrata ricevuta dal club tedesco tra giugno e luglio dello scorso anno. Il “no” deciso e reso pubblico dal centrocampista turco all’epoca dei fatti aveva chiuso qualsiasi porta al Bayern Monaco e, al contempo, spazzato via ogni preoccupazione della tifoseria interista. Ma cosa ha spinto Calhanoglu a rifiutare la proposta dei tedeschi di Vincent Kompany? A rivelarlo è proprio il numero venti nerazzurro.

Calhanoglu, Inter Bayern Monaco

UNA DICHIARAZIONE – Reduce da un gol su rigore con la sua Turchia, Hakan Calhanoglu si è aperto in un’intervista rilasciata a SportMediaset. Tante le rivelazioni da parte del regista dell’Inter, che non risulta mai banale nelle sue uscite pubbliche. Oltre alla determinazione manifestata per questo finale di stagione nerazzurro, il calciatore turco ha sottolineato il suo legame con la città di Milano e col pubblico interista. La dimostrazione più grande del risiede proprio nella scelta di restare in nerazzurro: il motivo del famoso “no” al Bayern Monaco, infatti, è legato proprio all’attaccamento viscerale con i tifosi e al benessere che prova all’interno del club Inter. Una vera e propria dichiarazione d’amore quella di Calhanoglu, che sembra avere ancora tanto da dare alla squadra di Simone Inzaghi.