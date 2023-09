Calhanoglu e il suo Inter-Milan: in nerazzurro ora è un idolo! − CdS

Hakan Calhanoglu sente particolarmente il derby di Milano. Inter-Milan è per forza di cose la sua partita, in nerazzurro è diventato padrone della regia

IDOLO − Non è stato il primo e non sarà neanche l’ultimo, ma il passaggio di Hakan Calhanoglu dal Milan all’Inter è stato praticamente una manna dal cielo per la sua carriera. In nerazzurro è ormai un idolo, uno dei giocatori più amati dalla curva e da tutta la tifoseria interista. In realtà, sull’altra sponda del Naviglio, il turco non è mai stato messo in discussione dai vari tecnici succeduti sulla panchina del Diavolo: da Montella a Giampaolo, passando per Pioli, Calha non ha mai visto la panchina, giocando sempre con grande continuità. Con i tifosi rossoneri però il feeling non è mai riuscito a sbocciare, tant’è che lo stesso giocatore ha sempre sofferto lo scetticismo nei suoi confronti. Il passaggio dall’Inter è stata una grande svolta. Simone Inzaghi stravedeva per lui sin dall’alba dei tempi, ovvero da quando l’attuale allenatore interista allenava la Lazio. Il turco ha avuto il merito di ambientarsi subito. Lo scorso anno l’upgrade definitivo con il cambio di ruolo: da mezzala a regista. Ma se nella passata stagione, si divideva la posizione con Marcelo Brozovic, adesso è lui l’unico e vero padrone della regia nerazzurra. È un Calhanoglu che sa fare tutto: regia, filtro e aiuto in fase difensiva.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno