Calhanoglu: «Spero recuperi Barella. Compagni Inter? Vicini col cuore»

Calhanoglu ha parlato di Barella, nonché degli altri suoi compagni all’Inter. Il turco non rinuncia a ricordare i suoi soci nerazzurri.

APPARTENENZA − Calhanoglu a Rai Uno dopo il pari tra Italia e Turchia. Pensa ai suoi compagni dell’Inter: «Parto della mia squadra, stiamo lavorando sul tattico. Giocare contro l’Italia non è semplice, i terzini entrano sempre come Dimarco. Ma siamo stati compatti e con le giuste distanze. Abbiamo lavorato bene contro squadra forte. Campione d’Italia? Spinta c’è, ma mentalmente non è facile perché c’è stanchezza. Ma mister Montella non molla, vogliamo preparare bene l’ultima amichevole perché la prima partita con Georgia sarà importantissima. Sempre bello vedere i miei compagni, spero recuperi Barella. Lui è molto importante per l’Italia, per noi bene che non ha giocato. Auguro il meglio per l’Italia. Con quelli dell’Inter lontani ma vicini col cuore».