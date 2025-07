Calhanoglu, la soap è finita: resta. Ma l’Inter ora vuole parlargli – CdS

La soap opera turca con protagonista Hakan Calhanoglu è finalmente finita, grazie alle dichiarazioni del suo agente che ha confermato la permanenza del regista all’Inter. Oggi però la dirigenza gli parlerà faccia a faccia.

TELENOVELA FINITA – Hakan Calhanoglu rimane all’Inter. La parola fine su questa telenovela, durata fin troppo per le lunghe, l’ha messa il suo agente Gordon Stipic, direttamente da Istanbul (leggi dichiarazioni). Alla fine ha avuto ragione l’Inter, che non è mai scesa dal prezzo fissato, ossia 30 milioni di euro, chiudendo praticamente le porte sia al Galatasaray che al Fenerbahce. Entrambi i club turchi, che dal punto di vista dell’ingaggio potevano riempire d’oro il centrocampista, non sono mai stati vicini ad arrivare nemmeno a venti milioni di euro. Oggi Calhanoglu è atteso in Italia per iniziare in anticipo il ritiro con la squadra, facendosi controllare dallo staff medico nerazzurro, dopo l’infortunio rimediato al polpaccio.

Calhanoglu resta all’Inter ma oggi la dirigenza gli parlerà

FACCIA A FACCIA – La società comunque avrà un faccia a faccia con lo stesso Calhanoglu. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Marotta e soci vorranno sentire anche delle risposte chiare dallo stesso 31enne turco, che in realtà non ha mai emesso parola durante quest’ultimo mese turbolento. Dal 26 poi Calha ritroverà il resto dei compagni, soprattutto Lautaro Martinez con cui bisognerà ricucire lo strappo nato dopo Charlotte e l’eliminazione dell’Inter dal Mondiale per Club.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia