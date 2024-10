Calhanoglu sicuro: «Futuro? Personalmente, punto ad una cosa»

Calhanoglu pilastro dell’Inter e della Nazionale della Turchia ha parlato del suo futuro, esprimendosi poi sulle capacità del CT Montella.

FUTURO – Hakan Calhanoglu domani sarà regolarmente in campo nel match esterno dell’Inter sul campo della Roma in campionato. Il turco, rientrato dopo le buone partite in Nazionale turca e valida per la Nations League, ha parlato così direttamente sul media del suo Paese Milliyet: «Non so in quale Paese finirà la mia vita calcistica ma il mio obiettivo è concluderla nel migliore dei modi. Spero che questa idea si realizzi. Se tornerò in Turchia? Personalmente ho sempre puntato a migliorarmi, a essere bravo nel mio lavoro…». L’ambizione di Calhanoglu comunque è ormai già nota, così come la sua fedeltà ai colori dell’Inter. In estate è andato anche oltre il corteggiamento del Bayern Monaco.

Oltre il futuro all’Inter: Calhanoglu si esprime sul CT Montella

COMMISSARIO TECNICO – Allo stesso tempo, Calhanoglu, capitano peraltro della sua Turchia, ha descritto in questo modo le capacità del suo CT italiano Vincenzo Montella: «Tutti conoscono Montella, è un allenatore che ha forti capacità comunicative, sa molto bene dove, quando e come motivarci. Secondo me Montella e il suo staff sono quelli che hanno cambiato e migliorato questa squadra. Tutti, indipendentemente dal fatto che giochino o no, sanno cosa fare».