Calhanoglu si allena in vista del Galles? Le ultime dalla Turchia

Hakan Calhanoglu ha patito un affaticamento muscolare durante l’incontro tra Inter e Atalanta, ma nonostante questo si è recato nel ritiro della Turchia in vista degli impegni di Nations League.

LE ULTIME – Hakan Calhanoglu si trova nel ritiro della Turchia per prepararsi al prossimo match di Nations League contro il Galles. Il centrocampista turco, nonostante l’affaticamento muscolare cui è andato incontro nell’incontro tra Inter e Atalanta, ha risposto alla convocazione di Vincenzo Montella e si sta allenando per farsi trovare al meglio in vista della sfida con la squadra allenata da Robert Page. Secondo quanto riportato da Hilmi Sever di Anadolu, il centrocampista dei nerazzurri non si è allenato in gruppo a causa del mancato superamento del problema accusato contro i bergamaschi.

Calhanoglu e il dubbio per la sfida con il Galles: Turchia già avvisata del problema!

LO SCENARIO – In casa Inter, senza dubbio, è tanto l’interesse riguardo le scelte di Montella intraprenderà nei prossimi giorni in merito al caso di Calhanoglu. Il centrocampista turco, che sta continuando a svolgere lavoro personalizzato in vista del match con il Galles, non è al momento in condizione per poter prendere parte alla sfida con i gallesi. In assenza di un miglioramento del suo stato fisico, l’auspicio per i nerazzurri è che il turco possa tornare ad Appiano per smaltire nella misura più opportuna il problema riscontrato nella sfida con l’Atalanta.