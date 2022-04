Calhanoglu: «Scudetto, ci crediamo! Io e i nuovi vogliamo vincere»

L’Inter lavora ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro il Verona di sabato alle 18. C’è da dare seguito alla vittoria targata Hakan Çalhanoğlu contro la Juventus. Il centrocampista turco ha parlato in esclusiva a Sportmediaset.

SOGNO – L’Inter punta a bissare il successo scudetto dello scorso anno. Non c’era Calhanoglu, arrivato in estate, ma la volontà del turco è chiara. Ecco le sue parole in esclusiva a Sportmediaset. «E’ stato il rigore più importante della mia carriera. Era pesante perché volevamo vincere e poi il primo l’ho sbagliato ma il secondo ero sicuro perché ero in fiducia, poi ho fatto gol ed ero più contento. Era davvero pesante in questo momento. Se ho pensato di lasciarlo? Nono non ci ho pensato, ero sicuro che l’avrei segnato e ho fiducia in me. Ero sicuro. Perché ho chiesto scusa? Per l’errore di prima, so che vale tanto questa partita, soprattutto per i tifosi, l’Inter non vinceva da 10 anni. Questa vittoria dà qualcosa in più perché abbiamo vinto contro la Juventus in casa loro ma noi l’abbiamo fatto. Ora dobbiamo continuare. Magari non è stata la miglior partita per noi ma ora contano i tre punti. Le partite passate non si guardano, ora dobbiamo pensare al Verona e vincere davanti ai nostri tifosi che ci supportano sempre. Con il loro supporto sicuramente vinciamo. Noi e loro vogliamo vincere questo scudetto. La vittoria contro la Juventus? Spero ci dia il boost giusto. Adesso non possiamo più sbagliare, dobbiamo fare punti sempre. Doppia cifra? Io voglio dare il massimo sempre per l’Inter. Lo sapevo già da prima, arrivare al posto di Eriksebn non era facile perché avevano vinto lo scudetto con lui. Ma noi nuovi vogliamo vincere con l’Inter. Io non guardo alle statistiche. Paura di parlare di scudetto? Noi ci crediamo. A me non piace parlare troppo però si può dire che ci crediamo. Obiettivo personale? Stare qui all’Inter. Il sogno è vincere con l’Inter e poi non farsi male (ride, ndr)».