Calhanoglu, la Turchia risponde all’Inter: una notizia negativa e una positiva – Sky

Calhanoglu tiene in ansia l’Inter dopo la “pizzicata” di ieri durante la partita tra Turchia e Galles. Arriva la risposta della federazione turca.

RISPOSTA – Calhanoglu non rientrerà all’Inter anticipatamente, lo ha confermato Matteo Barzaghi di Sky Sport. La federazione turca ha risposto al club nerazzurro, che aveva chiesto il rientro del giocatore dopo l’allarme fisico rimediato ieri durante la partita tra la nazionale turca e il Galles a Istanbul. Il regista, infatti, era uscito dopo la fine del primo tempo per una pizzicata nello stesso punto dove si era fatto male lo scorso 20 ottobre durante Roma-Inter. Una notizia negativa per l’Inter, ma arriva anche una notizia positiva in vista dell’ultimo impegno della nazionale turca contro Montenegro.

Calhanoglu resta con la Turchia, ma l’Inter può strappare un sorriso

NON IMPIEGATO – Calhanoglu non giocherà la partita di Podgorica tra Montenegro e Turchia di Nations League. Lo ha fatto sapere la stessa federazione turca al club nerazzurro. Dunque, Simone Inzaghi può dormire quantomeno con una maggiore serenità dopo le dichiarazioni di ieri dello stesso Calhanoglu e del CT Vincenzo Montella. Calhanoglu rientrerà a Milano al termine della spedizione in Montenegro e quando ritornerà all’Inter probabilmente sarà nuovamente sottoposto a controlli da parte dei medici nerazzurri.