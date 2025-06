Calhanoglu ringrazia Inzaghi: «Grato, hai sempre creduto in me!»

Hakan Calhanoglu ha salutato il tecnico Simone Inzaghi, ringraziandolo dei brillanti anni trascorsi insieme. Di seguito il messaggio del turco.

IL DUO – Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi hanno sviluppato nel corso del tempo un rapporto molto saldo, fatto di comunanza di vedute in materia calcistica e comprensione delle forze altrui. Grazie al tecnico piacentino, il calciatore turco è stato in grado di reinventarsi, assumendo progressivamente le redini del centrocampo nerazzurro. E lo ha fatto grazie alla pregressa, e mai svanita, fiducia di Inzaghi nella sua capacità di rappresentare il primo riferimento tanto in fase di copertura quanto al momento della costruzione dell’azione offensiva. Ciò si è tradotto in un matrimonio che tanti benefici ha prodotto all’Inter. Pur chiudendosi in modo non entusiasmante, stante l’epilogo doloroso di Monaco di Baviera, è infatti innegabile che il connubio tra il turco e il piacentino abbia rappresentato una delle chiavi dei successi conseguiti dai nerazzurri in queste stagioni.

Calhanoglu e l’affetto verso Inzaghi: il messaggio

IL RINGRAZIAMENTO – Calhanoglu ha voluto esprimere la sua stima e il suo affetto nei confronti di Inzaghi tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: «Grazie mister. Hai sempre creduto in me, dentro e fuori dal campo. Ti auguro il meglio per questo nuovo percorso. Grato per tutto».