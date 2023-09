Calhanoglu recuperato per Empoli-Inter! Due buone notizie − Sky

Calhanoglu oggi si è allenato nuovamente con il gruppo e dunque è recuperato per la sfida tra Empoli e Inter. Ma le buone notizie sono due

ULTIME − Hakan Calhanoglu recuperato e viaggia anche verso una maglia dal primo minuto per Empoli-Inter. Il turco, come racconta Andrea Paventi – in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24 – si è allenato con il gruppo. Due buone notizie per Simone Inzaghi. Cuadrado è in netta fase di miglioramento, oggi si è allenato in campo, ma a parte. Contro il Sassuolo, mercoledì nel turno infrasettimanale, sarà sicuramente convocato.