Calhanoglu quando rientra? L’Inter mette al vaglio 2 opzioni – CdS

L’Inter perde Hakan Calhanoglu, che contro la Roma ha lasciato il campo dopo appena quindici minuti di partita. Ora si ragiona sul suo rientro in campo.

CAUTELA – Troppo importante Calhanoglu per questa Inter. Il turco, domenica sera, ha chiesto il cambio dopo appena quindici minuti di partita. Ieri, l’esito degli esami strumentali, che hanno riscontrato un’elongazione muscolare. L’Inter dovrà fare a meno del suo regista domani sera contro lo Young Boys, sfida in cui mancheranno anche altri due giocatori. Simone Inzaghi, che oggi parlerà in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League, si trova in una situazione sicuramente non facile da gestire. Calhanoglu dovrà necessariamente essere in maniera cauta e ottimale per evitare rischiose ricadute. Ecco perché contro la Juventus la sua presenza è appesa ad un filo.

Calhanoglu e le valutazioni dell’Inter dopo l’infortunio: tempi di recupero

OPZIONI – Secondo il Corriere dello Sport, ogni decisione è rinviata a venerdì o sabato. Ad ogni modo, Calhanoglu verrà considerato abile e arruolabile solo se sarà in grado di giocare dall’inizio. Se non sarà al 100% verrà risparmiato anche contro l’Empoli al Castellani nel turno infrasettimanale, per rimetterlo in campo nelle sfide contro Arsenal del 6 novembre e Napoli del 10. Troppo importante riuscire ad avere il regista turco nel miglior formato contro i Gunners e la squadra di Antonio Conte, attualmente capolista.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno